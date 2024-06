Estreias do streaming: ‘The Boys’, ‘A Casa do Dragão’ e ‘O Jogo Que Mudou a História’ são destaques

As séries inéditas O Jogo Que Mudou a História e Acima de Qualquer Suspeita, assim como episódios inéditos e aguardados pelos fãs de The Boys, A Casa do Dragão e Bridgerton estão entre os filmes e séries em destaque nas estreias da semana no streaming em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+, Globoplay e Max.

O Jogo Que Mudou a História (Globoplay)

Considerada uma das séries do Globoplay mais aguardadas de 2024, a obra é baseada em fatos reais (apesar de usar nomes fictícios) e tem início na década de 1970, mostrando os primórdios de organizações criminosas conhecidas do Rio de Janeiro. A trama tem início num presídio e num jogo de futebol e se espalha por outros pontos da cidade, incluindo diversas favelas.

Ao todo, serão 10 episódios, divulgados semanalmente, às quintas-feiras. Fazem parte do elenco nomes como Rômulo Braga, Jonathan Azevedo, Babu Santana, Vanessa Giácomo, Álamo Facó, Bukassa Kabengele, Tatiana Tibúrcio, Lucio Mauro Filho, Otávio Müller, Julio Andrade, Marcelo Serrado e Natália Lage. Estreia: 13 de junho de 2024.

Acima de Qualquer Suspeita (Apple TV+)

Protagonizada por Jake Gyllenhaal, a série tem oito episódios e é inspirada no livro homônimo de Scott Turow, publicado no Brasil pela Planeta. Narra a história de um investigador da polícia de Chicago que descobre ser o principal suspeito do homicídio de uma colega de trabalho com a qual mantinha um caso secreto extraconjugal.

Quando encontram seu DNA, impressões digitais e o histórico de dezenas de mensagens enviadas à vítima, com quem esteve na noite do crime, encontra dificuldades para convencer seus antigos parceiros e até mesmo a sua família de que é inocente. Estreia: 12 de junho de 2024.

The Boys - 4.ª Temporada (Prime Vídeo)

Os primeiros episódios da nova temporada estão sendo disponibilizados na streaming nesta semana, mostrando disputas políticas e os esforços de grupos que tentarão conter os ‘Super’ usando um tipo de vírus. No trailer, destaca-se a mudança de parte dos personagens de “celebridades amadas” para “deuses irados”.

É possível assistir às três temporadas anteriores, ainda disponíveis no streaming, e também ao spin-off Gen V. Estreia: 14 de junho de 2024.

A Casa do Dragão - 2.ª Temporada (Max)

Os novos episódios devem ter foco na guerra civil e familiar conhecida como Dança dos Dragões, em velocidade mais lenta que a temporada inicial, e provavelmente trarão um dos eventos mais famosos dos livros, conhecido como Sangue e Queijo, que rivaliza com o Casamento Vermelho.

O spin-off de Game of Thrones terá um novo episódio liberado a cada domingo, após a exibição na TV paga. Estreia: 16 de junho de 2024. Clique aqui para saber o que esperar da nova temporada.

Bridgerton - 3.ª temporada, parte 2 (Netflix)

Os últimos episódios da nova temporada de Bridgerton também são destaque, fazendo sua estreia em 13 de junho de 2024. Na atual leva, o foco gira em torno do casal Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Até então, a produção seguia a ordem dos livros de Julia Quinn, mas isso muda com a nova leva de episódios, uma vez que, em tese, a 3.ª temporada deveria ter foco em Benedict (Luke Thompson). Leia mais aqui sobre a ordem dos livros.