Estrela de ‘American Pie’ pensou em abandonar a franquia antes do segundo filme; saiba o motivo

Alyson Hannigan, conhecida por interpretar Lily Aldrin na série How I Met Your Mother, também participou dos filmes de American Pie. O que ninguém sabia, é que a atriz quase não retornou para o segundo filme da franquia. Em entrevista ao Vulture, ela revelou que cogitou não voltar ao papel de Michelle Flaherty em American Pie 2 por acreditar que não estava recebendo o suficiente para o trabalho. O primeiro filme, explicou a atriz, tinha um orçamento baixo e, por isso, cachês menores ainda. Mas ela concordou com isso para o primeiro longa. Havia, no contrato, uma cláusula que mantinha o cachê baixo em caso de uma continuação e aí o atrito foi criado. “Pensei: ‘bem, estou sendo paga em uma escala de trabalho muito alta, eu não vou voltar para a continuação, isso não faz sentido’”, ela diz. “Eles tiraram a cláusula, e eu acabei voltando. A saga American Pie teve o primeiro filme lançado em 1999, quatro filmes com o elenco original e cinco spin-offs. A trama é focada na vida de adolescentes e estudantes universitários. Leia também 1 Morre a atriz Ilva Niño, a Mina de ‘Roque Santeiro’

