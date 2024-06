EUA: Fed mantém taxa de juros entre 5,25% e 5,50% pela sétima vez seguida

Alto contraste

O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, decidiu nesta quarta-feira, 12, manter inalterada a taxa básica de juros americana, no intervalo de 5,25% a 5,50% ao ano. É a sétima decisão consecutiva do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) pela manutenção. Os juros no país permanecem no maior patamar desde 2001. A decisão já era esperada por analistas. O monitoramento do CME Group, empresa de serviços financeiros, apontou na manhã desta quarta um crescimento na possibilidade de corte de juros pelo Fed ao longo deste ano, com alta também na chance de que o relaxamento comece em setembro. O movimento ocorre após a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), com números um pouco abaixo do previsto por analistas. A chance de um corte de juros até setembro chegou a 70,9%, ante uma possibilidade anterior de 54,4%. Índice de preços estável O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ficou estável em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 12, pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio abaixo da mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,1%. Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, subiu 0,2% na comparação mensal de maio, igualmente abaixo do consenso do mercado, de acréscimo de 0,3%. Na comparação anual, o CPI dos EUA subiu 3,3% em maio, desacelerando levemente frente ao aumento de 3,4% de abril. Já o núcleo do CPI teve incremento anual de 3,4% no mês passado, perdendo força ante o acréscimo de 3,6% de abril. As leituras anuais do CPI em maio ficaram abaixo das expectativas, de +3,4% para o índice cheio e de +3,5% para o núcleo.