Evanescence toca as antigas no Rock In Rio Lisboa, mas plateia demora a empolgar; veja setlist

LISBOA - A banda americana de metal Evanescense foi uma das atrações principais do primeiro dia da 20.ª edição do Rock in Rio Lisboa, neste sábado, 15, dia dedicado ao rock com Scorpions, Extreme e Xutos & Pontapés no lineup. O grupo liderado pela vocalista Amy Lee se apresentará na edição brasileira do festival, no próximo dia 15 de setembro.

Em Lisboa, a terceira atração do dia no Palco Mundo privilegiou músicas do álbum de estreia Fallen, em uma espécie de comemoração dos 20 anos - ou, 21, para ser mais preciso - de seu lançamento.

Desse trabalho, estiveram presentes no repertório canções como Going Under, Imaginary, Taking Over Me, My Immortal e o hit Bring Me to Life. No ano passado, Fallen ganhou uma edição Deluxe e remasterizada.

Com uma apresentação correta, a competente Amy demorou para empolgar a plateia de 80 mil pessoas (número divulgados pela organização do festival) que precisou aceitar a volta ao tempo proposta pelo roteiro. Estranho, no mínimo, já que grandes bandas tendem a agradar justamente quando recorrem a esse expediente. Faz apenas dois anos que a banda esteve em Lisboa.

Além de Bring To My Life, apenas Going Under e Call Me When You’re Sober foram músicas que causaram maior manifestação da plateia, sempre mais discreta do que a brasileira costuma ser. Entre os temas mais recentes, The Game Is Over e Better Without You, ambas do álbum The Bitter Truth, lançado em 2021.

Por três vezes, Amy agradeceu ao público: duas com um “obrigada”. Ela mostrou estar contente de voltar ao país. Antes de cantar Use My Voice, a cantora encorajou os fãs a usar a voz como forma de resistência.

Setlist do Evanescence no Rock In Rio Lisboa 2024