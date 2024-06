Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir: Ingressos online esgotam; veja como comprar presencial Atriz Fernanda Montenegro, 94, se apresenta em São Paulo com o espetáculo Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, a partir do próximo...

Atriz Fernanda Montenegro, 94, se apresenta em São Paulo com o espetáculo Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, a partir do próximo dia 20, no Sesc 14 Bis, na região do bairro Bela Vista. O monólogo, também dirigido pela atriz, se baseia na obra A Cerimônia do Adeus, da filósofa francesa Simone de Beauvoir.

A venda dos ingressos para o espetáculo que celebra os 80 anos de carreira da grande dama da dramaturgia brasileira, começou nesta terça-feira, 11, e esgotou em poucas horas, para as 20 datas programadas. Mas o Sesc disponibiliza uma quantidade não especificada para as vendas presenciais, que acontecerão a partir das 17h, desta quarta-feira, em qualquer unidade do Sesc, respeitando a ordem de chegada.

Alguns ingressos ainda podem voltar à venda online, caso a compra não seja concluída (como é o que acontece quando o boleto não é pago, o cartão de crédito é recusado, entre outras opções).

Em nota, a atriz relata seu primeiro contato com a filósofa Beauvoir. “Minha aproximação com a obra de Simone de Beauvoir vem desde quando eu tinha 20 anos. Essa fundamental feminista é uma personalidade referencial na minha geração. O espetáculo, baseado em uma de suas obras, proposto a mim em 2007 por Sérgio Britto, já com a saúde extremamente debilitada, não se realizou. A ideia permaneceu em mim por meio de outra criação de Simone de Beauvoir – “A Cerimônia do Adeus”, contou Fernanda Montenegro.

A atriz e também escritora explicou como foi rigorosa a construção do texto, em um processo de dois anos. “Organizei rigorosamente essa importante obra durante dois anos. Texto pronto, Bonarcado Produções Artísticas e Carmen Mello levaram à cena essa adaptação com o título de ‘Viver Sem Tempos Mortos’. Encenação referencial de Felipe Hirsch. Direção de Arte importante de Daniela Thomas e Iluminação plena de Beto Bruel”, completa.

As apresentações de Fernanda lota os teatros, e a artista comentou sobre isso em uma de suas apresentações, “os teatros estão cheios, vai explicar isso”.

Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir

Quando: De 20/6 a 21/7. Quintas a sábados, 20h; domingos, 18h

Venda presencial dia 12/6, às 17h, em qualquer unidades do Sesc São Paulo.

Quanto: R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia) e R$ 18 (credencial plena)

Classificação indicativa: 12 anos | Duração: 75 minutos

Local: Sesc 14 Bis (Teatro Raul Cortez, 2º andar) - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista