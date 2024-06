Fernandez Mera retorna ao top 10 do ranking da premiação A Fernandez Mera Negócios Imobiliários voltou ao top 10 da premiação, depois de participar de 20 lançamentos no ano passado e aumentar...

A Fernandez Mera Negócios Imobiliários voltou ao top 10 da premiação, depois de participar de 20 lançamentos no ano passado e aumentar o VGV em 50% em relação ao ano anterior. Com isso, chegou ao 7.º posto do ranking. Gonzalo Fernandez Mera, presidente da empresa, diz que o resultado tem relação com o crescimento do número de incorporadoras clientes conquistadas ao longo de 2023 e o adiamento de lançamentos de 2022 para o ano passado.

Com VGV estimado em R$ 1,9 bilhão e mais de 200 mil m² de área construída, os lançamentos vão de projetos de estúdios a até apartamentos de 4 suítes. De acordo com Mera, do total lançado, sete tinham características de alto padrão.

“No meu entendimento, podem ser considerados imóveis com esse perfil aqueles com valor a partir de R$ 3 milhões”, diz ele, já prevendo uma safra importante de lançamentos de empreendimentos com essa característica no segundo semestre. “Serão projetos voltados ao segmento mais alto na Vila Nova Conceição, Moema, Jardins e Itaim”, diz. Ele calcula que pelo menos 50% do VGV total venha desses imóveis.

Na análise de Mera, a demanda ocorre porque é um segmento que vinha sendo pouco ofertado nos últimos anos. A venda, porém, depende de o empreendimento ter um projeto bem desenvolvido e com boa localização. “O que caracteriza nossos lançamentos é que sempre ocorrem em bairros considerados mais nobres. Temos uma gama de produtos alta, mas sempre em bairros como Pinheiros, Campo Belo e, Brooklin, principalmente nas zonas sul e oeste”, diz Mera.

A empresa, porém, não vai abandonar os produtos voltados a investimentos. “Estúdios seguem com boa procura, desde que bem localizados”, diz. Ele avalia que o advento de aplicativos de hospedagem favorece o produto.