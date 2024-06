França: Após convocar eleições, Macron apela à políticos moderados para se reagruparem

O presidente francês, Emmanuel Macron, apelou na manhã desta quarta-feira, 12, aos políticos moderados da esquerda e da direita para se reagruparem e derrotarem a extrema direita nas eleições nacionais legislativas, após o Reunião Nacional - partido de Marine Le Pen - ter triunfado nas eleições para o Parlamento da União Europeia.

Em seu pronunciamento, Macron pediu para que “homens e mulheres de boa vontade que foram capazes de dizer ‘não’ aos extremos na esquerda e na direita se unam para que possam construir um projeto conjunto para o país”. Essa foi a primeira declaração de Macron para os eleitores franceses desde o último domingo, 9, quando ele decidiu dissolver o Parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas. A votação está prevista para os dias 30 de junho e 7 de julho.

De acordo com o presidente francês, não é possível ignorar a nova realidade política depois que o seu partido pró-europeu sofreu uma derrota severa e recebeu menos da metade do apoio do Reunião Nacional e seu principal líder, Jordan Bardella.

Macron, que ainda tem três anos do seu segundo mandato presidencial, espera que os eleitores se unam para conter a extrema direita nas eleições nacionais, de uma forma que não fizeram nas europeias.

As potenciais alianças e o sistema de votação em dois turnos da França nas eleições nacionais tornam o resultado da votação altamente incerto. Partidos da oposição à esquerda e à direita têm lutado para formar alianças e apresentar candidatos nas votações legislativas antecipadas. / COM REPORTAGEM DA AP

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.