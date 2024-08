Israel mata líder da Jihad Islâmica em segundo dia de operações militares na Cisjordânia Muhammad Jaber era um dos homens mais procurados por Israel por agir no planejamento e execução de ataques Estadão Conteúdo|Do R7 29/08/2024 - 10h08 (Atualizado em 29/08/2024 - 10h13 ) ‌



Muhammad Jaber e outros quatro terroristas foram mortos pelo Exército de Israel Divulgação Telegram Jihad Islâmica

O Exército de Israel (FDI) matou Muhammad Jaber, líder do grupo terrorista Jihad Islâmica Palestina na Cisjordânia, nesta quinta-feira, 29, no segundo dia de operações militares na região. Outros quatro terroristas foram mortos na operação que ocorreu em uma mesquita na cidade de Tulkarm.

Jaber era um dos homens mais procurados por Israel por seu papel no planejamento e execução de ataques, incluindo um tiroteio que matou um civil israelense, Amnon Muchtar, na cidade de Qalqilya, na Cisjordânia. em junho. A Jihad Islâmica Palestina confirmou a morte de Jaber em um comunicado publicado no Telegram nesta quinta-feira.

A Wafa, agência de notícias oficial da Autoridade Palestina (AP), apontou que 17 pessoas foram mortas ao todo em ataques na Cisjordânia nesta quarta-feira, 28.

Riyad Awad, chefe do conselho municipal de Tulkarm, afirmou que os militares israelenses estavam invadindo sua cidade e muitos residentes não conseguiram sair de suas casas. Segundo Awad, o Exército israelense está usando escavadeiras e “destruindo ruas e cortando tubulações de água”.

O Exército de Israel utiliza escavadoras frequentemente na Cisjordânia para combater o que dizem ser a ameaça de explosivos improvisados colocados sob as ruas.

Operação

Na quarta-feira o Exército israelense iniciou uma de suas maiores operações em mais de um ano no território palestino. Centenas de soldados acompanhados de drones invadiram partes de Jenin e Tulkarm com o intuito de acabar com organizações terroristas na região. Grupos como Hamas, Jihad Islâmica e as Brigadas de Jenin atuam na Cisjordânia.

Moradores relataram que as Forças de Defesa de Israel estão colocando bloqueios em estradas da região. Com a operação militar, Israel abre uma terceira frente de ofensivas em meio a uma escalada nas tensões com a milícia xiita Hezbollah no norte do país e a guerra com o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Mais de 600 palestinos foram mortos na Cisjordânia desde os ataques de 7 de outubro do ano passado, segundo dados da ONU.