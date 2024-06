Itália: cidade anuncia venda de casas a partir de R$ 17; entenda

Alto contraste

A pequena cidade de Sambuca di Sicilia, na Itália, está se preparando para colocar à venda um lote de casas com valores iniciais de € 3 (R$ 17, na cotação atual). O baixo preço é uma estratégia das cidades italianas em declínio para atrair novos moradores nos últimos anos, com planos de habitação de um € 1 a serem lançados em todo o país. As informações são da CNN. Na mesma reportagem em que anuncia o lote atual, a emissora relembra que em 2019 foi a primeira vez que Sambuca ganhou as manchetes mundiais quando anunciou que a cidade colocava à venda 16 habitações por € 1 . Dois anos depois, a cidade ofereceu um segundo lote de casas por € 2. A liquidação imediata, que atraiu compradores internacionais, ajudou a renovar a economia local com um influxo de €20 milhões, disse Giuseppe Cacioppo, prefeito recém-eleito em entrevista a CNN.

