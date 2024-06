Julgamento de jornalista acusado de espionagem na Rússia será ‘às portas fechadas’ na próxima semana O julgamento do jornalista norte-americano Evan Gershkovich, acusado de ter recolhido informações para a CIA, terá início no dia 26...

O julgamento do jornalista norte-americano Evan Gershkovich, acusado de ter recolhido informações para a CIA, terá início no dia 26 de junho em Ecaterimburgo, centro da Rússia. O processo “será realizado às portas fechadas?, segundo informou o tribunal regional de Sverdlovsk em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 17. O jornalista do Wall Street Journal, de 32 anos, foi preso em março de 2023 pelos serviços de segurança russos (FSB) durante uma reportagem em Yekaterinburg, nos Urais, acusado de “espionagem”, crime que pode ser punido em território russo com até 20 anos de prisão. A acusação alega que o jornalista teria recolhido “informações secretas” sobre a empresa Uralvagonzavod, um dos maiores fabricantes de armas da Rússia, para a CIA. Moscovo nunca apresentou publicamente provas contra Gershkovich e todo o processo é classificado como secreto. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, as acusações “não têm credibilidade” e um novo pedido de libertação imediata do repórter foi encaminhado na última semana. Gershkovich é o primeiro jornalista americano preso sob a acusação de espionagem desde o fim da Guerra Fria. Leia mais 1 Putin diz aceitar negociar paz com a Ucrânia se país retirar tropas e não entrar na Otan

