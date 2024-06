K-pop, lixo em balão: as armas na guerra psicológica que aumenta tensão entre as Coreias

SEUL — Alto-falantes sul-coreanos gigantescos tocando música BTS. Grandes balões norte-coreanos carregando esterco, pontas de cigarro e baterias usadas. Pequenos panfletos civis sul-coreanos atacando o líder norte-coreano Kim Jong-Un.

Dia após dia, as campanhas bizarras, ao estilo Guerra Fria, continuam na fronteira fortemente fortificada da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, que não mantêm quaisquer negociações sérias há anos.

“Nesse momento, as duas Coreias estão tentando pressionar e deter a outra com ações politicamente simbólicas”, Leif-Eric Easley, um professor na Universidade Ewha em Seul, disse. “O problema é que nenhum dos lados quer parecer que está recuando, e as tensões na fronteira podem escalar para um conflito não intencional.”

Segundo autoridades sul-coreanas, a Coreia do Norte também reinstalou seus próprio alto-falantes de propaganda perto da fronteira, mas não havia os ligado até a manhã desta terça-feira, 11. As transmissões norte-coreanas no passado abordaram principalmente elogios ao seu sistema.

As ações com balões e as transmissões por alto-falantes estavam entre a guerra psicológica que as duas Coreias concordaram em interromper em 2018. Durante a Guerra Fria, a Coreia do Sul também usou enormes outdoors eletrônicos, que lembram o letreiro “Hollywood” perto de Los Angeles, enquanto a Coreia do Norte instalou letreiros com uma mensagem que dizia: “Vamos estabelecer uma nação confederada!”

A Coreia do Norte já foi mais tolerante com a cultura pop sul-coreana quando os laços tiveram uma pequena melhorano passado. Durante um curto período de reaproximação em 2018, a Coreia do Norte permitiu que algumas das maiores estrelas pop do Sul visitassem a sua capital, Pyongyang, e realizassem uma rara apresentação.

Gravações feitas pela TV pública sul-coreana mostraram que o público norte-coreano pareceu gostar de baladas clássicas de cantores românticos, mas demonstrou menos entusiasmo por Red Velvet, um grupo feminino de K-pop conhecido por seus vocais agudos e brincalhões e coreografias sensuais. Kim aplaudiu o concerto, descrevendo-o como um “presente aos cidadãos de Pyongyang”.

Uma guerra pode acontecer?

Há preocupações de que a antiquada guerra psicológica esteja aumentando os riscos de confrontos militares diretos entre as Coreias, tendo ambas já deixado claro que já não estão vinculadas aos seus acordos históricos de redução de tensão de 2018.

A diplomacia entre os dois países permanece descarrilada desde que uma diplomacia nuclear mais ampla entre Estados Unidos e Coreia do Norte colapsou em 2019. Portanto, pode ser difícil para os rivais estabelecerem diálogos como uma saída para escapar do ciclo de tensões de ação e reação.

“A Coreia do Sul tem vantagens claras em termos de operações de informação e capacidades militares convencionais, mas também tem mais a perder no caso de um confronto físico”, disse Easley. “Embora o regime de Kim seja vulnerável a informações externas, o seu autoproclamado estatuto nuclear pode lhe dar um excesso de confiança na sua capacidade de coagir.”

A Coreia do Norte poderia retaliar de uma forma que pudesse evitar um contra-ataque direto, empregando as chamadas táticas de “zona cinzenta”, onde o seu envolvimento não é rapidamente confirmado, escreveu Wang Son-taek, professor da Universidade Sogang de Seul, em um recente artigo de jornal.

As transmissões pelos alto-falantes sul-coreanos teriam durado duas horas no domingo, e o país não ligou seus alto-falantes novamente na segunda e terça-feira. Os militares sul-coreanos disseram que estão prontos para lançar uma retaliação forte e imediata se forem atacados.