Kate Middleton reaparece em ‘aniversário’ do Rei Charles, primeiro evento após diagnóstico de câncer

Kate Middleton fez sua primeira aparição pública após revelar seu diagnóstico de câncer, em março deste ano. A princesa de Gales participou das festividades do aniversário do Rei Charles III, que aconteceram neste sábado, 15., em Londres. O Trooping the Colour é um desfile que acontece tradicionalmente para comemorar o aniversário do monarca, que neste ano completa 76 anos - a data verdadeira do aniversário do Rei Charles é em 14 de novembro, mas o desfile sempre ocorre no mês de junho, durante o verão inglês. No evento, Kate apareceu com os três filhos, George, 10, Charlotte, 9, e Louis, 6, primeiro em uma carruagem que levou a família do Palácio de Buckingham até o Horse Guards, depois em uma das sacadas do prédio onde a cerimônia foi realizada. O Príncipe William fez parte da cavalaria que guiou o desfile. A princesa fez uma aparição discreta no que foi sua primeira ação pública desde dezembro de 2023, quando anunciou o tratamento de um câncer. Na ocasião, a revelação aconteceu após as redes sociais da família real publicarem uma foto alterada de Kate, aumentando os rumores sobre seu estado de saúde. O anúncio de que Kate estaria no Trooping the Colour foi feito na última sexta-feira, 13, juntamente com um comunicado onde a princesa afirmou viver “dias bons e ruins” durante o tratamento com quimioterapia. “Estou ansiosa para participar do desfile de aniversário do rei neste fim de semana com minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão (Hemisfério Norte), mas também sabendo que ainda não estou fora de perigo”, afirmou Kate no comunicado. A apresentação da cavalaria em Horse Guards durou cerca de uma hora e, ao final, Kate retornou ao Palácio de Buckingham com os filhos de carruagem.