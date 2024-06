Lago artificial alvo de denúncia ambiental está na lista de experiências em leilão de Neymar

Alto contraste

O gigantesco lago artificial construído, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba, de forma irregular na mansão de Neymar seria uma das diversas experiências que os convidados do leilão do Instituto do jogador podem arrematar em evento na noite desta quinta-feira, em São Paulo.

O evento de inauguração do lago de mil metros quadrados na casa do craque em Mangaratiba-RJ seria uma das mais de 20 experiências leiloadas. Porém,foi retirado da lista às pressas. O lote com a experiência foi ignorado por Neymar, que seria o responsável por apresentá-la no fim do evento, porque a obra foi suspensa em razão dos crimes ambientais apontados pelos fiscais da prefeitura de Mangaratiba horas antes do evento.

Fiscalização da obra na casa do jogador no Condomínio Aero Rural, em Mangaratiba, feita pela secretaria do Meio Ambiente e a Polícia Civil, constatou sete infrações ambientais na construção do gigantesco lago, prevista para terminar no prazo de dez dias: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e uso de areia de praia sem autorização ambiental.

Os fiscais causaram a ira de Neymar da Silva, pai de Neymar, que recebeu voz de prisão da secretaria do Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, depois de desacatá-la. Ele, porém, foi liberado minutos depois para ir ao evento na capital paulista do qual é um dos anfitriões.

O lago foi construído em tempo recorde: apenas dez dias. E seria inaugurado nesta sexta-feira, uma vez que já estava recebendo a parte de decoração. O projeto ambicioso é resultado de uma espécie de desafio proposto pela Genesis Experience, que registrou todas as etapas nas redes sociais da empresa, Gênesis Ecossistemas, incluindo vídeos em que o pai de Neymar aparece.

“Estou animado, achei o projeto animal, estou bem feliz”, dissera Neymar em vídeo que anunciava a iniciativa. Nele, o astro do PSG conversa com Ricardo Caporossi Jr., dono da empresa responsável pela obra, com sede em Holambra, interior de São Paulo. “Vai ficar lindo, o lago mais bonito da Genesis”, exalta o empresário.

A assessoria do leilão do Instituto Neymar Jr. Não soube dizer se a experiência vai continuar na lista do que será leiloado. O Estadão procurou a Gênesis Ecossistemas, empresa responsável pela obra, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. A assessoria de Neymar também não respondeu aos contatos da reportagem.