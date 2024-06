Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, recusa proposta do Corinthians Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, recusou uma proposta do Corinthians para assumir o cargo de CEO da equipe paulista. Na noite desta quarta...

Alto contraste

A+

A-

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, recusou uma proposta do Corinthians para assumir o cargo de CEO da equipe paulista. Na noite desta quarta-feira, dia 12 de junho, o dirigente afirmou, por meio de um comunicado, que recebeu um convite do time alvinegro, mas que optou por continuar seu trabalho no time cearense. “Entendo que ainda há muito para fazer pelo Tricolor e por isso comunico minha permanência no cargo de CEO do Fortaleza EC SAF”, afirmou Paz em comunicado.