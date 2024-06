Marcelo Serrado chora ao lembrar crise de pânico: ‘Me sinto um vencedor’ Marcelo Serrado falou ao #Fantástico das crises de pânico que teve em uma viagem com a família para fora do país pic.twitter.com/p3Wqm0WG63...

Marcelo Serrado falou sobre a crise de pânico que teve recentemente durante um voo entre Brasil e Estados Unidos em entrevista que foi ao ar no Fantástico deste domingo, 9.

“Entrei no voo daqui pra Orlando. Quando a porta fechou, já senti um negócio. Um medo de surtar. Aí você começa a fazer projeção do futuro. Daqui a pouco vou me ver ali, deitado no chão, vão ter que desviar o avião, seu coração começa a disparar”, disse.

Ele recebeu auxílio de outro passageiro, que também é piloto. “Conversando com ele, foi me acalmando”, destacou.

Marcelo Serrado ainda contou o momento em que descobriu sofrer com o problema de saúde: “9 de dezembro de 2020. Época da Covid. Perdi um amigo, o Eduardo Galvão. Estava num hotel e comecei a sentir sensações estranhas. Fui ao médico. Ele falou: ‘Você está tendo uma crise de pânico, síndrome de ansiedade’. Como você trata? Psiquiatria. Com psiquiatra, remédio, médico. [Tomei remédios] durante um ano e meio”.