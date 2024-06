Maya Massafera: mulher teria gravado voz da influenciadora para vender na web; entenda

Estadão Conteúdo |Do R7

Maya Massafera, influenciadora digital que passou por transição de gênero, se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Sua voz, ou a ausência dela, foi tópico para vários debates durante a última semana.

Reprodução/@mayamassafera via Instagram

Por isso, foi divulgado que a recepcionista de um dos salões que atendeu Maya recentemente gravou uma conversa da influenciadora e está “vendendo” o áudio para divulgar a voz da youtuber.

“Sou recepcionista de um salão de cabeleireiro. Atendi Maya Massafera e gravei minha conversa com ela, com isto estou vendendo a voz dela [...] Quer comprar?”, diz a vendedora em print divulgado no X (antigo Twitter).

Reprodução | Instagram @mayamassafera

Após a oferta circular pela internet, a influenciadora se pronunciou em suas redes sociais. “Espero do fundo do meu coração que seja mentira. Isso é bem sério [...] Isso já aconteceu uma vez. Foi na época que eu ainda não tinha assumido minha transição”, explicou.

Ela contou que a situação ocorreu em um hospital e que o caso foi resolvido na Justiça. “Existe muita gente ruim nesse mundo, infelizmente. Crime tem que ser tratado como crime. Minha vida e saúde física e mental não é brincadeira e não está a venda”.

Maya ainda alegou que entrou na brincadeira sobre o mistério ao redor da sua voz, mas que possui disforia de voz e que não é uma questão de gostar. A disforia vocal é uma condição que é caracterizada por sentimentos de desconexão entre a voz percebida e a voz desejada.

A influenciadora já havia relatado outros episódios de disforia no Festival de Cannes.

Oieeee! Espero que seja mentira isso! Eu aprendi a entrar na brincadeira e ate estou achando engraçado. Mas eu tenho disforia da voz que estou e não é questão de gostar. É questão de chorar, ficar mal, não querer sair de casa. E se for verdade, essa pessoa pagaria por um crime. — Maya Massafera 👑 (@matmazzafera) June 17, 2024