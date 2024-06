Militares da Coreia do Sul fazem disparos de advertência após entrada de soldados do Norte

Em um novo episódio de tensão na Península Coreana, militares da Coréia do Sul dispararam tiros de advertência após a breve incursão de soldados da Coréia do Norte na zona desmilitarizada entre os dois países. O incidente ocorreu no domingo, dia 9 de junho, conforme comunicado pelo Estado-Maior Conjunto de Seul nesta terça-feira, 11.

“Alguns soldados norte-coreanos que trabalham na DMZ [zona desmilitarizada fronteiriça] cruzaram brevemente a Linha de Demarcação Militar. Após nossos militares transmitirem mensagens e fazerem disparos de advertência, eles recuaram para o norte”, declarou o Estado-Maior. “Além da retirada imediata dos soldados norte-coreanos após nossos disparos de advertência, não foi observado nenhum movimento incomum”, completou a nota oficial.

As relações entre as Coreias atingiram um dos momentos mais críticos em anos. Recentemente, a Coreia do Norte lançou centenas de balões carregados com lixo, como bitucas de cigarro e papel higiênico, em direção ao Sul, em retaliação a balões enviados por ativistas sul-coreanos contendo propaganda contra o regime de Pyongyang.

Em resposta, o governo sul-coreano suspendeu um acordo militar de 2018, que havia sido estabelecido para reduzir as tensões, e retomou as transmissões de propaganda por alto-falantes ao longo da fronteira. A Coreia do Norte acusou Seul de criar “uma nova crise”. /AFP.