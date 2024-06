Na Venezuela, alguns chavistas estão migrando discretamente para a oposição

Alto contraste

A+

A-



CARACAS — Há algumas semanas, centenas de pessoas se reuniram nas ruas de Valera, uma pequena cidade no estado de Trujillo, no oeste da Venezuela, para receber María Corina Machado, a principal figura política do país. Durante dias, ela reuniu multidões nas cidades rurais do estado para apoiar um ex-diplomata pouco conhecido antes, Edmundo González Urrutia, que é agora o candidato da oposição às eleições presidenciais de 28 de julho. Isso foi parte de uma campanha sem precedentes na história venezuelana, depois que o governo proibiu Machado de concorrer ao cargo. Tal como grande parte de Trujillo, a cidade de Valera tem sido um reduto chavista desde que o falecido Hugo Chávez Frías iniciou a sua Revolução Bolivariana em 1999. Mas, ainda assim, nessa manifestação, mesmo as pessoas que participavam de marchas contrárias patrocinadas pelo governo pareciam atraídas por Machado. Pessoas em um ônibus com o slogan “Nicolás é esperança” – em referência ao ditador Nicolás Maduro, que concorre a um terceiro mandato – começaram a acenar e a aplaudir quando a viram passear pelo centro da cidade. O gesto pró-Machado em Trujillo não foi um acontecimento isolado. Dias antes, Machado tinha liderado grandes comícios em Portuguesa, uma potência agrícola e, a certa altura, o estado com a maior porcentagem de votos chavistas per capita. Essas reuniões ilustram como o cenário político mudou antes da eleição presidencial mais importante da Venezuela em uma geração, colocando um regime ditatorial construído sobre as ideias socialistas do chavismo contra uma oposição crescente e unificada que procura um regresso à democracia. Mas há motivos para cautela. “Uma pequena parte do chavismo soft sente curiosidade, mais do que simpatia, pelo que a oposição pode oferecer”, disse Felix Seijas, diretor do instituto de pesquisas Delphos, com sede em Caracas. “Até agora, ela não se sente atraída maciçamente [pela oposição], mas há uma parte que até votou nas primárias.” Algumas áreas chavistas registaram uma elevada participação nas primárias realizadas em outubro de 2023, que Machado venceu por esmagadora maioria, catapultando a sua trajetória política para novos patamares. Os resultados recentes se baseiam nas eleições regionais de 2021, que viram o chavismo perder o estado de Barinas – local de nascimento de Chávez – e dezenas de municípios rurais antes sob seu controle. Embora seja difícil prever as implicações desta mudança de opinião de parte do antes radical círculo eleitoral chavista, essa guinada pode desempenhar um papel significativo na próxima corrida presidencial de 28 de julho, com mais de 21 milhões de cidadãos registrados para votar. Nos dias mais recentes, Machado – ridicularizada pela liderança chavista por suas opiniões pró-mercado e sua origem de classe alta – fez uma série de aparições públicas ao lado de González Urrutia, o candidato que aparecerá nas urnas, emprestando um pouco de estilo a uma campanha liderada por uma dupla de fato. Uma pesquisa recente realizada pela empresa de pesquisas ORC Consultores, com sede em Caracas, mostra que González Urrutia está à frente de Maduro em intenção de voto, mas há mais de 18% dos eleitores indecisos. Juntamente com Machado, figuras políticas proeminentes da antes fragmentada oposição têm endossado ou aparecido em comícios e eventos com González Urrutia, ganhando terreno em estados que até recentemente eram redutos do dominante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), principalmente áreas rurais afetadas pelo colapso do Estado previdenciário e dos serviços públicos do país, após uma contração econômica de uma escala raramente vista em tempos de paz. Leia mais Nesses sistemas, as pessoas “não têm possibilidade de trabalhar e de se sustentar com seus próprios meios”, explica Mirla Pérez, pesquisadora do Centro Alejandro Moreno de Pesquisas Populares (CEESP), que estuda favelas e áreas rurais venezuelanas. Para muitos venezuelanos, Maduro não proporcionou o bem-estar prometido pela revolução bolivariana. Desiludidos e frustrados, os chavistas estão agora recebendo pouco em termos de assistência social. Os setores rurais e de baixa renda, antigos bastiões do chavismo, já não geram mobilização e entusiasmo. “Machado está reunindo as aspirações por uma vida melhor, relacionadas às condições materiais da classe média”, disse Rafael Uzcátegui, ativista de direitos humanos que lidera a organização Laboratório da Paz. Implosão e diáspora Com a implosão do antigo sistema chavista, a mensagem de mudança política de Machado está ganhando força. “É uma mensagem atraente, de esperança, mudança, alternância”, disse López Maya. Aparentemente em resposta à ascensão de Machado, Maduro revelou faixas azuis – substituindo o vermelho característico do chavismo em troca do azul associado a Machado – com o slogan “A esperança está nas ruas”. Outro fator que trabalha contra a base de apoio do chavismo e que aproxima os setores rurais e de baixa renda de González Urrutia e Machado pode ser a enorme crise de imigração do país, que resultou em cerca de oito milhões de venezuelanos vivendo no exterior. “A cultura venezuelana é muito centrada na mãe”, disse Pérez, “e a imigração desfez famílias”, forçando muitos a imigrar para países da América Latina e do Caribe, para os EUA e a Europa. Entretanto, disse ela, para muitos, Machado evoca a figura da mãe venezuelana. Ainda assim, a oposição enfrenta grandes desafios, que vão desde uma ação judicial que poderia eliminar seus partidos da disputa até à possibilidade de conflito armado com a Guiana envolvendo o disputado território de Essequibo, que poderia servir de desculpa para a suspensão das eleições. “Não existem cartas de tarô ou bola de cristal revelando o que vai acontecer”, disse Paola Bautista de Alemán, cientista política e vice-presidente de um partido de oposição. “Mas podemos sentir que a mudança está no ar.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL Frangie Mawad é jornalista freelancer e mora em Caracas.