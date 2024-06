Newsletter de Política do ‘Estadão’ agora terá curadoria de notícias; veja como se inscrever A partir desta terça, dia 11, nossa newsletter de Política vai ganhar a curadoria do colunista e coordenador da área em São Paulo,...

A partir desta terça, dia 11, nossa newsletter de Política vai ganhar a curadoria do colunista e coordenador da área em São Paulo, o jornalista Ricardo Corrêa. Além das notícias exclusivas, características da nossa cobertura política, Corrêa vai selecionar as reportagens mais importantes do dia nos três Poderes, incluindo as decisões mais relevantes do Judiciário, as negociações no Congresso e os bastidores do Planalto - tudo para você não perder nenhum lance do xadrez político e das movimentações que afetam o seu dia a dia.

Para se inscrever, basta clicar aqui, digitar o seu e-mail e aproveitar a novidade. Se você já recebe a newsletter de Política, não precisa fazer nada; ela continuará chegando na sua caixa de entrada, agora um pouco mais cedo, a partir das 7h. Veja aqui a última edição.

Nossa cobertura das Forças Armadas também, claro, terá espaço na newsletter, além dos fatos mais impactantes nos Estados e municípios. Análises que ajudam a entender o cenário político e a opinião do nosso timaço de colunistas completam o cardápio de terça a sexta. Às segundas, você receberá as principais reportagens veiculadas no fim de semana.

Com a proximidade das eleições municipais, pesquisas de intenção de voto e notícias sobre a disputa nas principais cidades do País também passarão a ganhar cada vez mais destaque na newsletter de Política, que é aberta para não assinantes do Estadão.

