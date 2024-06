Palmeiras conquista virada heroica sobre o Barcelona e vai às oitavas da Libertadores

Alto contraste

A+

A-

O Palmeiras conseguiu uma heroica virada por 4 a 2 sobre o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, para confirmar sua presença nas oitavas de final da Libertadores. Acostumado a virar jogos em 2023, o time de Abel Ferreira foi às redes quatro vezes no segundo tempo depois de levar dois gols na etapa inicial e deu mais uma vez prova de força e capacidade de reverter cenários adversos para buscar uma dramática vitória no Allianz Parque. Os 12 pontos somados depois de cinco partidas garantem o Palmeiras no mata-mata da Libertadores pela sétima vez consecutiva. O líder do Grupo C é o Bolívar, mas basta à equipe alviverde uma vitória sobre os bolivianos na última rodada da primeira fase, em casa, para assegurar a liderança. A derrota sofrida na capital paulista eliminou o Barcelona do torneio. Algo raro, o Palmeiras levou dois gols diante de seus torcedores depois de momentos de apagão da defesa. Foram duas falhas de Zé Rafael e Mayke em saída de bola que resultaram em gols do time equatoriano, ambos marcados pelo centroavante argentino Fydriszewski em um intervalo de cinco minutos. Os dois gols foram sofridos antes e depois de muitas chances criadas pela equipe paulista. Teve bola no travessão de Raphael Veiga, bonito gol de trivela anulado de Rony e outras oportunidades para balançar as redes na primeira etapa. Os gols que faltaram nos primeiros 45 minutos saíram na etapa final. Foi necessário muito volume de jogo, além de paciência, inteligência, agressividade e ousadia de Abel Ferreira, que lançou mão de um centroavante, Flaco López, no lugar de um volante, Gabriel Menino, para que o Palmeiras, com um ritmo frenético, atropelasse o rival e conquistasse o triunfo de virada com um segundo tempo mágico. Foi fundamental ter feito o primeiro gol logo no começo do segundo tempo, com Gómez, para que a remontada fosse consumada. A reação começou com um gol de cabeça do zagueiro paraguaio, no primeiro minuto, completando escanteio batido por Raphael Veiga. Depois de chances criadas, a insistência foi premiada e o empate saiu dos pés de Piquerez, em bonito arremate de primeira. Estava desfeita, depois de 12 minutos, a desvantagem dos equatorianos. O gol que consumou a épica - pelas circunstâncias - virada foi marcado pelo artilheiro da equipe na Libertadores. Artur completou de cabeça rebote de finalização de Rony e fez explodir os mais de 30 mil palmeirenses no Allianz Parque. No fim, ainda deu tempo para Endrick, pouco utilizado por Abel Ferreira na temporada, deixar o seu. Ele entrou aos 38 e, aos 40, estava no lugar certo para cutucar para as redes após cabeceio de López acertar o travessão. PALMEIRAS 4 X 2 BARCELONA DE GUAYAQUIL PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Jailson), Gabriel Menino (López) e Raphael Veiga; Dudu (Breno Lopes), Rony (Endrick) e Artur (Bruno Tabata). Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Jailson), Gabriel Menino (López) e Raphael Veiga; Dudu (Breno Lopes), Rony (Endrick) e Artur (Bruno Tabata). : Abel Ferreira. BARCELONA : Mendoza; Pineida (Preciado), Quiñonez (Piñatares), Luca Sosa e Portocarrero; Souza, Gaibor, Ortíz (Rodríguez), Díaz; Fydriszewski e Corozo. Técnico : Segundo Castillo.

: Mendoza; Pineida (Preciado), Quiñonez (Piñatares), Luca Sosa e Portocarrero; Souza, Gaibor, Ortíz (Rodríguez), Díaz; Fydriszewski e Corozo. : Segundo Castillo. Gols : Fydriszewski, aos 32 e aos 37 minutos do 1ºT; Gómez, a um, Piquerez, aos 12, Artur, aos 24, e Endrick, aos 40 do 2ºT.

: Fydriszewski, aos 32 e aos 37 minutos do 1ºT; Gómez, a um, Piquerez, aos 12, Artur, aos 24, e Endrick, aos 40 do 2ºT. Árbitro : Alexis Herrera (Venezuela).

: Alexis Herrera (Venezuela). Cartões amarelos : Preciado, Díaz, Gómez

: Preciado, Díaz, Gómez Público : 33.602 torcedores

: 33.602 torcedores Renda : R$ 3.362.583,50

: R$ 3.362.583,50 Local: Allianz Parque.