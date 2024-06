Quem são Wirtz e Musiala, as novas estrelas da seleção alemã na Eurocopa

A seleção alemã estreou na Eurocopa 2024 com uma vitória contundente sobre a Escócia, goleando por 5 a 1 na Allianz Arena, em Munique. Dos cinco gols, dois foram marcados por duas jovens promessas do país: Florian Wirtz e Jamal Musiala.

Wirtz nasceu em 2003 em Pulheim, cidade localizada no extremo oeste da Alemanha. O meia ingressou no futebol aos cinco anos de idade, nas categorias de base do Brauweiler, time amador da cidade e dirigido pelo pai do jogador. Ficou no clube por dois anos até se transferir para o Colônia.

Pela nova equipe, fez praticamente toda a sua formação como jogador profissional e foi destaque do time no Campeonato Alemão Sub-17, por duas temporadas seguidas.

As boas atuações atraíram os olhares das equipes rivais, até que, no ano de 2020, Wirtz recebeu o convite para jogar no Bayer Leverkusen. Atuando pelo novo clube, o jogador teve o destaque que precisava e conseguiu suas primeiras convocações para a seleção alemã, além de conquistar dois títulos: o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha desta temporada.

Já o parceiro de seleção, o meia Jamal Musiala, nasceu em Stuttgart, em 2003, e também ingressou no futebol aos cinco anos de idade. O meio-campista passou pelas divisões de base de alguns times da Inglaterra como Southampton e o Chelsea. Porém, aos 16 anos, decidiu voltar à Alemanha e completar sua formação profissional pelo Bayern de Munique.

Desde 2020 no clube da Baviera, Musiala se tornou um destaque importante e peça fundamental nas conquistas do Campeonato Alemão, da Champions League e do Mundial de Clubes. O bom desempenho lhe rendeu a primeira convocação para a seleção da Alemanha em 2021.