Reacender a chama do amor exige mais do que uma boa parceria, diz psicóloga americana; entenda No ano passado, Ben Affleck foi manchete pelo mau humor.Após abrir e fechar a porta para a esposa, Jennifer Lopez, o ator a fechou...

No ano passado, Ben Affleck foi manchete pelo mau humor.

Após abrir e fechar a porta para a esposa, Jennifer Lopez, o ator a fechou com uma força que muitos consideram desproporcional.

Alguns também disseram que ele parecia emburrado ao lado da mulher na cerimônia do Grammy de 2023. (Depois, disse que sua expressão tinha mais a ver com uma piada do apresentador do evento, Trevor Noah.) Houve também a aparição solitária de Affleck no evento da Netflix em homenagem a Tom Brady no início de maio. No dia seguinte, Lopez chegou sem o marido no Met Gala.

Para muitos, o cancelamento abrupto da turnê de verão de Lopez (muito possivelmente devido às vendas fracas de ingressos) foi a prova que os fãs precisavam para concluir que o casamento do casal estava em crise.

Rumores de problemas entre Lopez e Affleck, cuja história de términos e reconciliações pode ser um dos relacionamentos de celebridades mais acompanhados da história de Hollywood, começaram cerca de um ano após o casamento surpresa em 2022. (O casal cancelou um primeiro noivado há 20 anos.)

Mas e se só as agendas do casal não bateram para estarem juntos nos eventos? E se o aparente mau humor de Affleck não estivesse relacionado à sua esposa quando ele fechou a porta do carro?

A especulação frenética só aumentou a atenção já esmagadora recebida pelo casal. Recentemente, eles foram cercados por um grupo de paparazzi tirando fotos enquanto deixavam o jogo de basquete do filho dele em Santa Monica. Desta vez, eles pareciam felizes juntos, até trocando um beijo na bochecha.

O amor é uma delícia nas melhores circunstâncias, mas é especialmente bom quando reacendido. E quando vocês são duas celebridades de alto nível, a atenção a que estão sujeitos se torna ainda mais intensa.

No momento, só o casal sabe se realmente eles estão caminhando para o divórcio, mas o mundo estará observando até os menores sinais para saber em qual direção os ventos estão soprando.

Para a pessoa comum, essa vigilância e pressão ainda são sentidas, mas em menor escala. Pode vir de entes queridos preocupados que você possa estar cometendo um erro, ou dos espectadores na rede social, ávidos por fofocas de separação.

Conselheira de relacionamentos sugere não compartilhar todos os detalhes da crise com a família, apenas em casos específicos

De acordo com Lisa Marie Bobby, psicóloga e conselheira de relacionamentos, é extremamente comum que as pessoas reatem após cuidarem de si mesmas em busca de um segundo capítulo - mais positivo que o primeiro. Mas durante o processo de separação, também é comum que se fale negativamente sobre o relacionamento para amigos e familiares, o que pode afetar a percepção deles sobre o parceiro.

Por isso, ela recomenda resistir à tentação de contar aos parentes todos os detalhes íntimos e, em vez disso, conversar com um profissional. “Muitas vezes há raiva, mágoa, ressentimento, e quando estamos nesse espaço emocional tendemos a pensar de forma binária,” ela disse. “E quando estamos nesse espaço, essa é a narrativa que contamos para outras pessoas.”

Psicanalista francesa alerta para os perigos do ressentimento individual, coletivo e político

Claro, quando um relacionamento é tóxico ou até abusivo, o conselho é o oposto. Os entes queridos podem ajudar alguém a encontrar a força para sair em vez de ficar entrando e saindo da mesma relação. “Nestes casos, é positivo aceitar o feedback ou os comentários de pessoas que realmente nos amam e se preocupam conosco,” disse Bobby.

Se você está lidando com ceticismo sobre um romance reacendido, Bobby recomenda fazer uma “consultoria para seu relacionamento” e conversar com amigos e familiares que possam ter desenvolvido uma impressão negativa de um ex, assegurando-lhes que vocês se esforçaram para sanar os problemas que existiam.

Amor ou conformismo?

Reatar o amor, por mais bonito ou apaixonante que seja, acontece em um terreno instável. E se não funcionar desta vez e acabar sendo uma perda de tempo? Isso é uma busca pelo amor que havia sido prometido ou um ato de conformismo? A confiança pode ser reconstruída, ou os antigos ciclos tóxicos persistirão?

Bobby diz que uma das principais razões pelas quais as pessoas se sentem ansiosas dessa maneira é que não trabalharam para resolver questões pré-existentes do relacionamento. “Há muito poder em fazer um trabalho profundo de autoconhecimento”, diz. “Se você vai tentar novamente em um relacionamento, os dois precisam ter um entendimento caro do que deu errado na primeira vez”, ela conclui.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.