Saiba por que Ronaldinho Gaúcho detonou a seleção brasileira antes da Copa América

Ronaldinho Gaúcho acalmou os ânimos da torcida brasileira. Após detonar a seleção de Dorival Júnior e dizer abandonaria a torcida pelo Brasil durante a Copa América, o antigo camisa 10 da amarelinha voltou atrás e explicou a verdadeira razão de suas recentes declarações polêmicas.

“Está faltando tudo: garra, alegria, entrega, jogar bem. Está faltando tudo”, afirmou o ex-atleta em entrevista ao canal Cartolouco, publicada na noite de sexta-feira. Neste sábado, porém, Ronaldinho revelou que as críticas faziam parte uma ação promocional em parceria com uma das patrocinadoras do torneio.

“São coisas que nós vemos na Internet. Eu falei isso para todo mundo reagir, mas lógico que vou apoiar como nunca. Esses jovens (jogadores da seleção) têm muito talento e estão precisando muito do apoio do povo brasileiro”, contou ao apresentador Fred, do Canal Desimpedidos, em outro capítulo da ação de marketing.

Pedro Kirilos/Estadão

Elaborada pela Rexona, a campanha “Torcida Que Não Abandona” é liderada pelo “Bruxo” com o objetivo de reaproximar a torcida do futebol brasileiro. As críticas de Ronaldinho eram, de acordo com a marca, reproduções de publicações reais nas redes sociais por torcedores brasileiros.

“Criamos uma ação com o Ronaldinho para chamar atenção quanto à importância da confiança da torcida, energia essa que sai das arquibancadas e se transforma em raça dentro de campo”, explicou Poliana Sousa, Gerente Geral de Cuidados Pessoais da Unilever Brasil.

A Copa América acontece entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Paraguai, Colômbia e Costa Rica, adversários da estreia no dia 24 de junho. Os dois melhores classificados garantem vaga às quartas de final.