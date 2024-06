Saudades do Neymar? Veja os memes do empate entre Brasil e Estados Unidos O empate de 1 a 1 entre Brasil e Estados Unidos na última partida amistosa antes da Copa América não animou a torcida brasileira, mas...

O empate de 1 a 1 entre Brasil e Estados Unidos na última partida amistosa antes da Copa América não animou a torcida brasileira, mas rendeu ótimos memes e piadas nas redes sociais. Com um gol de Rodrygo e outro de Pulisic, o jogo foi marcado por uma falha do goleiro Alisson, muito criticado na internet, e pela ineficiência do ataque nacional.

Em homenagem ao Dia dos Namorados, os memes mais compartilhados no X, antigo Twitter, eram sobre a saudades de um certo ex... a ausência de Neymar Jr. na seleção foi bastante comentada, exaltando a produtividade do atacante do Al-Hilal com a amarelinha. Confira os memes:

As atuações de Vinícius Jr. e Alisson, dois pilares de seus respectivos clubes, foram contestadas na internet.

Por fim, a falta de tradição do futebol norte-americano também foi cornetada por torcedores brasileiros.

“Tem que ser muito doente pra querer o Neymar de volta na seleção”



Eu:pic.twitter.com/FvawSRt0FU — SAMENGO (@samengo_of) June 13, 2024

🎵 Sinto sua falta - Ferrugem pic.twitter.com/K7FeFfQYnw — Noite de Copa (@Noitedecopa) June 13, 2024

"Tem que ser muito mal caráter pra achar que o Neymar ainda é titular na seleção brasileira"



Eu : pic.twitter.com/srO1JD8LIP — Ryan (@ryanspfc7) June 13, 2024

Alisson quando veste o uniforme da Seleção: pic.twitter.com/mosJLYxU0A — Bola Fora (@oficialbolafora) June 12, 2024

vini jr no real madrid vini jr na seleção pic.twitter.com/wnXusT4AkJ — out of context brasileirão (@oocbrsao) June 13, 2024

Vini Jr no Real Madrid // Vini Jr na Seleção Brasileira pic.twitter.com/AdrdmaQHPP — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) June 13, 2024

imagina empatar com um país que chama o futebol de “Soccer”



pqp Brasil… — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 13, 2024

Bem amigos, empatamos com o Soccer pic.twitter.com/V2iFhW8dml — desimpedidos (@desimpedidos) June 13, 2024