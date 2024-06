Semana de Moda de Milão: Prada combina elegância minimalista e espontaneidade

Alto contraste

A nova coleção masculina da Prada, uma amostra de elegância minimalista e espontaneidade apresentada neste domingo em Milão pela estilista Miuccia Prada e seu colega Raf Simons, busca ser “instintiva”, embora não deixe nada ao acaso. Muito esperado neste terceiro dia da Semana de Moda de Milão, dedicada as coleções primavera-verão 2025, o desfile aconteceu no átrio da Fundação Prada. Cada detalhe da coleção foi cuidadosamente estudado, das golas até a bainha, passando pelos falsos cintos estampados nas calças. As jaquetas são rasgadas, algumas aparentando ter buracos, sem deixarem de ser refinadas. “Queríamos criar roupas que tenham vivido uma vida, que tenham vida própria, com um sentido de espontaneidade e otimismo. Refletem escolhas instintivas, mas deliberadas, a liberdade”, comentou a dupla de estilistas. A silhueta do homem Prada é esguia, o corte é refinado e os materiais são fluidos. Calças largas e ultralongas alternam-se com outras, mais curtas e justas. Suéteres justos nas cores azul, cinza, marrom e amarelo são usados com camisas de estampa floral e gola desalinhada. São tão curtos que revelam o umbigo. Mas a Prada não enterrou seus clássicos, como os casacos de abotoação simples em azul, verde, malva e caramelo, revisitados em uma versão mais curta e com mangas curtas. “Não quero fugir da realidade, mas propor algo positivo” nestes tempos difíceis, explicou Miuccia Prada após o desfile. “É uma coleção que está mais próxima dos jovens, porque há esperança no futuro”.