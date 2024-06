Singapore Airlines vai indenizar passageiros feridos em voo atingido por forte turbulência

A Singapore Airlines informou nesta terça-feira, 11, que vai indenizar os passageiros feridos no voo que passou por uma turbulência severa no mês passado. O incidente, considerado um caso raro, provocou a morte de um passageiro e deixou dezenas de feridos.

Em uma publicação no Facebook, a companhia aérea de Cingapura disse que ofereceu US$ 10 mil em compensação para passageiros com ferimentos leves na última segunda-feira, 10.

Em outro trecho do comunicado, a empresa se comprometeu a pagar uma indenização inicial aos passageiros com ferimentos mais graves. “Aqueles avaliados por médicos com ferimentos graves, que necessitam de assistência médica de longo prazo e solicitarem assistência financeira, receberão um pagamento antecipado de US$ 25 mil para suas necessidades imediatas”, informou a companhia. “Isso será parte da compensação final que esses passageiros receberão.”

Outra medida informada pela empresa foi o reembolso integral das passagens, que será pago a todos os viajantes do voo, incluindo aqueles sem ferimentos. “Todos os passageiros também receberão uma indenização por atraso, de acordo com os regulamentos da União Europeia ou do Reino Unido”, anunciou.

A Singapore Airlines lembrou que já havia pago cerca de US$ 740 para cada passageiro cobrir suas necessidades imediatas, como despesas médicas, e providenciou aos familiares voos até Bangkok, capital da Tailândia, local onde estão as vítimas.

O voo

O Boeing 777, que partiu de Londres em direção à Cingapura com 211 passageiros e 18 membros da tripulação a bordo, enfrentou uma turbulência repentina no momento em que sobrevoava a bacia do rio Irrawaddy, no dia 20 de maio. Durante a agitação, pessoas e objetos foram arremessados pela cabine e o avião foi desviado para a Tailândia.

Um britânico de 73 anos morreu por supostamente ter sofrido um ataque cardíaco e dezenas de outros passageiros, com danos na coluna, cérebro, ossos e outros órgãos, foram hospitalizados. Dezenove pessoas seguem em um hospital de Bangkok.

Investigação

De acordo com uma investigação preliminar do Ministério dos Transportes de Cingapura (MOT, sigla em inglês), o avião passou por grandes oscilações em sua força gravitacional em menos de cinco segundos. A queda repentina de 54 metros em menos de um segundo teria causado ferimentos nas pessoas que não estavam usando cinto de segurança.

Autoridades acreditam que a turbulência ocorreu quando as refeições estavam sendo servidas, momento em que os passageiros estavam sem cinto. As vítimas descreveram o “terror absoluto” do avião tremendo, objetos voando e pessoas feridas no chão da aeronave.

Ainda não há uma versão oficial sobre a causa da turbulência. Apesar de ser associado a fortes tempestades, as turbulências em ar puro são as mais perigosas. Elas podem acontecer em nuvens mais claras e próximas de tempestades, à medida que diferenças de temperatura e pressão criam correntes poderosas de ar em movimento rápido.

De acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, sigla em inglês), as turbulências foram as causas 37,6% de todos os acidentes em grandes empresas aéreas comerciais dos Estados Unidos de 2009 a 2018. A Administração Federal de Aviação, outra agência norte-americana, disse que houve 146 ferimentos graves por turbulência de 2009 a 2021.