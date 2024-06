Streaming: 12 comédias românticas ‘fora da caixinha’ para assistir no Dia dos Namorados

Alto contraste

Há os casais que preferem uma programação caseira e passam horas pesquisando por um filme que ainda não tenham assistido para celebrar o Dia dos Namorados.

Para facilitar a busca e reduzir o tempo perdido nas listas dos serviços de streaming, o Estadão selecionou 12 comédias românticas com diversidade de histórias e estilos, das mais recentes às mais antigas, que podem ter passado despercebidas por vocês.

Ed Araquel / Netflix /Divulgação , Netflix/Divulgação e Telecinco Cinema/Divulgação

Kiki, El Amor Se Hace

O filme de 2016 acompanha o desenrolar de cinco histórias de amor. Entre os desdobramentos de cada relação, assistimos os personagens em suas descobertas sexuais, e rompendo com seus próprios tabus. Desapegando dos medos e amadurecendo os relacionamentos. O filme dirigido e atuado por Paco León está disponível pela Apple TV+.

Entergalactic

Nesta comédia dramática de 2022, o artista Jabari se muda para o apartamento dos sonhos e se apaixona pela nova vizinha. Criado pelo músico e ator estadunidense Kid Cudi, o enredo mostra Jabari tentando equilibrar o amor e o sucesso. Parte das vozes tem como elenco Timothée Chalamet, Macaulay Culkin, Jaden Smith,Vanessa Hudgens e Jessica Williams. Disponível na Netflix.

P.S. Eu Te Amo

Holly se casou com o homem de sua vida, Gerry. Mas no início do filme de 2007, Gerry morre de uma doença terminal, e sabendo que estava doente preparou uma série de cartas para ajudar a amada durante o processo de luto. A mãe e as amigas de Holly ficam preocupadas porque as cartas a mantém presa ao seu marido morto. Entretanto, são as cartas que guiam a viúva a caminho de aceitação. Disponível no Telecine, Prime Video e Apple TV+.

Meu Eterno Talvez

No longa de 2019, Sasha e Marcus são amigos desde a infância e, na faculdade, decidiram perder a virgindade juntos. No entanto, uma briga os separa por 15 anos. Quando se reencontram, Sasha é um famoso chef de cozinha e Marcus é músico. E apesar de tantos anos, a atração entre eles ainda existe, e o desafio está em se adequarem a nova vida de cada um e lidar com questões não resolvidas do passado. Disponível na Netflix

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Amélie se mudou para uma casa nova e encontra uma caixa escondida no banheiro, pensando que o artefato pertence ao antigo morador, decide procurá-lo. Ao ver que ele chora de alegria ao reaver o seu objeto, a moça passa a ajudar as pessoas que a rodeiam, mas sem perceber acaba na verdade buscando pelo amor. Este é um filme que celebra a beleza das coisas simples. O filme de 2001 está disponível na Prime Vídeo.

Alguém Avisa?

Conhecer a família da sua namorada pode ser um momento de tensão. Mas e se você descobrisse que ela ainda não se assumiu para a família? Abby descobre que sua namorada Harper manteve o relacionamento amoroso entre elas em segredo. O filme de 2020 disponível no Prime Video, Youtube, Apple TV e Google Play

Alguém Tem Que Ceder

Neste filme de 2003, conhecemos a história de Harry, um executivo do ramo da música que namora Marin, uma mulher mais jovem. O casal decidi passar o fim de semana na casa da praia de Erica, mãe de Marin. Durante a estadia Harry sofre um ataque cardíaco e precisa prolongar sua estadia para um repouso absoluto. E enquanto se recupera, Harry se vê apaixonado por Erica, além do conflito amoroso por ter uma relação com a filha dela, o médico que o atendeu também se interessa disputa o coração de Erica. Nada mais comédia romântica do que um triângulo amoroso. Disponível no Prime Video e YouTube.

Alex Strangelove

Alex Truelove é um aluno do último ano do Ensino Médio, até então seu dilema gira em torno de perder a virgindade com a sua namorada, Claire. Mas depois que ele conhece Elliot, nas questões sugerem e Alex inicia uma jornada de autodescoberta. O longa de 2018 está disponível na Netflix.

Scott Pilgrim contra o Mundo

O filme 2010 é mais ação do que comédia romântica que você encontrará nesta lsita. Tudo começa quando Scott Pilgrim se apaixona por Ramona Flowers, e assim como nos jogos, para chegar na “recompensa”, precisará enfrentar diferentes vilões: os sete ex-namorados de Ramona, que estão dispostos a tudo para impedir sua felicidade com outra pessoa. Disponível na Star+ e Prime Video.

Mato Sem Cachorro

Zoé está cansada do seu namorado acomodado, Deco, por isso decide por um fim na relação dos dois e leva o cachorro do casal. Zoé já está em um novo relacionamento, até que Deco decide sequestrar o atual namorado da ex e o cachorro. A produção de 2013 está disponível no Prime Video.

O Casamento de Romeu & Julieta

O tema Shakespeariano do amor impossível entre dois jovens, filhos de famílias rivais, ganha novas nuances neste filme de 2005. Julieta é uma torcedora palmeirense, com nome inspirado nos ídolos do verdão, o “Juli” é de Julinho e “eta” de Echevarietta. Seu pai é diretor do clube e não admite que a filha namore alguém que torça para outro time. Mas Romeu é um corintiano roxo e faz de tudo para conquistar Julieta e sua família, e até se tornar sócio do clube e frequentar os jogos do time adversário. Disponível no Prime Video e no Plex.

Certas Pessoas

Ezra Cohen e Amira Mohammed se apaixonaram e decidiram se casar. Mas ao contar às famílias, as reações surpreenderam o casal. Neste filme de 2023, cada um vem de uma cultura totalmente diferente, e enquanto os pais de Ezra estão eufóricos e felizes por seu filho, os pais de Amira, não reagem da mesma forma e afirmam, sem meias-palavras, que desejavam um homem completamente diferente para a filha. Disponível na Netflix.