‘Uma Família Inusitada’: Como é o novo dorama em alta na Netflix

O dorama Uma Família Inusitada conta a história de uma família nada convencional, com um pé na fantasia e outro na realidade. A série sul-coreana apresenta uma família com superpoderes, afetada por doenças da sociedade moderna, como depressão, insônia e obesidade. Incluída no catálogo da Netflix em 26 de maio, a série vem ganhando destaque.

Foto: Divulgação/ Netflix

Bok Gwi Joo (Jang Ki-yong) é o filho mais velho da família e pode viajar no tempo - apenas para momentos felizes. No entanto, Gwi Joo tem depressão, o que o impede de usar o dom. A irmã dele, Bok Dong-Hee (Claudia Kim), tinha como poder voar, mas a obesidade já não permite mais deixar o solo. Enquanto isso, a matriarca, Bok Manheim (Du-Shin Ko), previa o futuro durante seus sonhos, mas a insônia bloqueia acesso a essas visões.

Tudo muda com a visita de Do Da-hae (Chun Woo-Hee), uma misteriosa mulher que traz consigo alguma esperança. O elenco conta com atores aclamados na Coreia do Sul e rostos também conhecidos de Hollywood, como Claudia Kim, atriz que já participou de filmes como Vingadores 2 e Animais Fantásticos e Onde Habitam.

Uma Família Inusitada se destaca não apenas pela originalidade da trama, mas também pela densidade das questões tratadas ao longo dos 12 episódios.

O sucesso contraria a previsão pessimista dado o atraso para o lançamento no Brasil - 22 dias depois da estreia no canal sul-coreano JTBC, em 4 de maio. Geralmente, a decisão é potencialmente prejudicial para os números de streaming, já que a facilita a circulação de spoilers antes do lançamento local.