Café deve continuar caro até 2026 Problemas climáticos, grande demanda de exportação e quebra de colheitas influenciam a alta do grão Agro Record Goiás|Do R7 27/01/2025 - 11h41 (Atualizado em 27/01/2025 - 11h41 )

O aumento no preço do café tem gerado preocupação entre os consumidores brasileiros. O valor do café moído registrou alta de 33% nos últimos 12 meses, devido a problemas climáticos, grande demanda de exportação e quebra na colheita da safra 2023-2024.

A previsão de recuperação das lavouras é apenas para 2026, o que significa que os preços devem permanecer elevados por um período prolongado.