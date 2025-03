Casal compra celular com dinheiro falso e vai preso Suspeitos pagaram ao vendedor R$3.000 em notas falsas de R$100 Balanço Geral Goiás|Do R7 10/03/2025 - 11h55 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h55 ) twitter

Um casal foi detido após comprar um celular com notas falsas. O proprietário do celular, que anunciou o aparelho em um site de compra e venda, recebeu do casal R$3.000 em notas de R$100. Após vender o celular, o homem tentou utilizar o dinheiro em um posto de combustíveis, mas foi informado que as notas eram falsas.

A polícia foi acionada e conseguiu prender os suspeitos. Durante a investigação, não foram encontradas mais notas falsas ou materiais de falsificação na residência dos detidos.