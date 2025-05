Homem é morto ao tentar atacar policiais com facão Caso aconteceu em Teresina de Goiás (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 09/05/2025 - 15h01 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h01 ) twitter

Um homem foi morto em Teresina de Goiás (GO) após tentar atacar policiais militares com um facão. A equipe foi acionada devido ao comportamento agressivo do indivíduo, que estava ameaçando pessoas em via pública. Apesar das ordens de parada, o homem avançou contra os agentes e acabou sendo baleado. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.