Caminhão carregado com etanol bate em casa e pega fogo Caso aconteceu em Rio Verde (GO) Goiás no Ar|Do R7 25/02/2025 - 13h55 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Rio Verde (GO), um caminhão-tanque pegou fogo depois de perder o freio e bater no muro de uma casa. Os moradores da residência tiveram ferimentos leves e foram socorridos. O motorista do caminhão também foi socorrido.

De acordo com os Bombeiros, apesar de o caminhão estar carregado com etanol, não houve explosão.