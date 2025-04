Homem se veste de mulher e ataca vizinha em Aparecida de Goiânia (GO) Suspeito com tornozeleira eletrônica já possui histórico criminal e foi preso rapidamente Goiás no Ar|Do R7 28/04/2025 - 11h17 (Atualizado em 28/04/2025 - 11h17 ) twitter

Em Aparecida de Goiânia (GO), um homem vestido com roupas femininas invadiu a casa de sua vizinha e a atacou. O incidente ocorreu no Parque Trindade, onde a vítima relatou que o agressor tentou abusar sexualmente dela.

A polícia foi acionada por um casal que passava pelo local e conseguiu prender o suspeito 15 minutos depois.

O homem, que já possuía histórico criminal e usava tornozeleira eletrônica, está sendo investigado por falsidade ideológica.