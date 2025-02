Jovem baleado em assalto precisa de reabilitação para voltar a andar Pedro Henrique Carvalho, de 22 anos, perdeu os movimentos do corpo após ser atingido por uma bala no pescoço Goiás no Ar|Do R7 29/01/2025 - 14h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), um jovem que foi baleado em um assalto ainda não recebeu tratamento para recuperar os movimentos do corpo. Pedro Henrique Carvalho de Moraes, de 22 anos, foi atingido por um tiro no pescoço durante o assalto, em janeiro de 2024, e ficou tetraplégico. Ele estava em um ponto de ônibus, indo para o trabalho.

Desde então, Pedro, que mora no setor Goiânia Viva, está acamado. A mãe dele pede por uma vaga para tratamento fisioterapêutico no CRER, para que o jovem possa voltar a andar e ter uma vida normal.