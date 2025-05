Cão-robô é o novo integrante da Guarda Civil de Rio Verde (GO) Equipamento conta com tecnologias avançadas, como monitoramento em tempo real, reconhecimento facial e sistemas de inteligência artificial Goiás Record|Do R7 09/05/2025 - 20h39 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Guarda Civil de Rio Verde (GO) ganhou o reforço de um cão-robô. O robô é equipado com tecnologias avançadas, como monitoramento em tempo real, reconhecimento facial e sistemas de inteligência artificial. O equipamento será controlado por agentes treinados da GCM e as imagens capturadas por ele serão enviadas para a central de inteligência, auxiliando na prevenção e elucidação de crimes.