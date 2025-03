Flanelinhas são presos, após cobrarem para vigiar carros em local público Caso aconteceu em Jataí (GO) Goiás Record|Do R7 07/03/2025 - 13h57 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h57 ) twitter

Dois flanelinhas foram presos em Jataí (GO), após cobrarem entre R$30 e R$120 para vigiar carros em um estacionamento público. Com os suspeitos, os policiais apreenderam dinheiro em espécie, drogas e maquininhas de cartão com faturamento de quase R$3 mil em apenas uma noite.

O Supremo Tribunal Federal permite a vigilância de carros, mas proíbe a cobrança em áreas públicas. A falta de fiscalização nos estacionamentos e as ameaças feitas por flanelinhas são problemas recorrentes, e levam muitos motoristas a pagarem por medo.