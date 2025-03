Goiás Record completa 18 anos no ar Programa foi criado em 5 de março de 2007, sob apresentação do jornalista Carlos Magno Goiás Record|Do R7 10/03/2025 - 13h16 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h16 ) twitter

Criado em 5 de março de 2007, o jornal Goiás Record completou 18 anos no ar.

Nesta reportagem, o apresentador Carlos Magno compartilhou sua jornada à frente do jornal, entrelaçando sua carreira com a vida pessoal. Ele refletiu sobre o crescimento do programa, suas parcerias ao longo dos anos e a evolução de sua filha Laís, que também completa 18 anos.

O apresentador destacou a importância da equipe excepcional que contribui para o sucesso do jornal, desde editores a cinegrafistas.

Com histórias de encontros com celebridades e mudanças significativas, a matéria permite ter uma visão íntima e inspiradora do impacto do jornalismo na vida de Magno e na comunidade de Goiás.