Idosa mata cachorro envenenado por se incomodar com latidos Mulher, de 62 anos, aplicou veneno em um pão e deu para os cachorros do vizinho. Um deles veio a óbito e o outro segue internado Goiás Record|Do R7 27/02/2025 - 12h51 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h51 )

Em Goiânia (GO), no bairro Cidade Jardim, uma idosa foi presa por envenenar os cachorros de um vizinho. A mulher, de 62 anos, teria cometido o crime por se incomodar com o latido dos animais. Um dos cães veio a óbito após comer o pão envenenado pela idosa e o outro segue internado.

A polícia investiga o caso e já requereu uma perícia sobre a toxicologia do veneno aplicado no pão.