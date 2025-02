Trabalhador que morreu eletrocutado em pré-carnaval é enterrado Nero Martins da Costa, de 65 anos, estava trabalhando em cima de um trio elétrico no momento do acidente Goiás Record|Do R7 25/02/2025 - 13h38 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi enterrado, no DF, o corpo do homem que morreu após levar um choque elétrico no pré-carnaval de Goiânia (GO). Um vídeo feito por um folião mostra Nero Martins da Costa, de 65 anos, trabalhando em cima de um trio elétrico. No momento do acidente, estava levantando cabos de energia com as mãos para o trio passar.

O acidente aconteceu no cruzamento da Av. Mutirão com a Av. T-55, no Setor Marista. Nero usava apenas uma luva de couro como equipamento de proteção e, embora tenha sido resgatado com vida, morreu no hospital.