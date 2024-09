Aos 20 anos e com 30 kg, morre Cenoura, o maior peixe-dourado do planeta Fêmea vivia em pesqueiro da cidade de Champagne, na França. Óbito foi confirmado após desova Hora 7|Do R7 07/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em 2022, Andy Hackett fisgou um peixe-dourado com aproximadamente 30 kg, em um pesqueiro da cidade de Champagne, na França. Tratava-se de uma fêmea, que ganhou o apelido de Cenoura e o título de maior representante da espécie.

O peixe-dourado fêmea Cenoura tinha 20 anos e 30 kg Reprodução/Facebook/Ancient Mysteries Era

No entanto, após uma desova recente, Cenoura morreu. “É um momento muito estressante para as carpas, e se você vai perder uma, é nessa hora”, explicou um porta-voz do criadouro, conforme reportado pelo tabloide Daily Star.

“Ela fez a própria fama por si só. Era única, com certeza, e fomos muito abençoados e privilegiados por tê-la residindo em nosso lago.”

Segundo a publicação, relatórios sugerem que Cenoura tinha aproximadamente 20 anos.

Até onde se sabe, ela deixa dois descendentes, um deles, com 18 kg.