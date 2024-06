Após 5 anos de falhas, recordista em série quebra recorde mundial ‘mais fácil’ de todos

Hora 7 |Do R7

Alto contraste

A+

A-

David Rush, de Idaho, nos EUA, é um quebrador de marcas em série. Atualmente, ele assina 174 delas no Livro Guinnes dos Recordes. No entanto, a última levou aproximadamente cinco anos para ser batida — mesmo tendo sido classificada pelo próprio Rush como a “mais fácil” de todas.

Aparentemente, a tarefa era simples: mover manualmente, em 30 segundos, a maior quantidade de água de uma caixa de plástico para uma jarra — ambos separados por uma distância de 1 m de comprimento. Assista abaixo:

Finalizada a tarefa, Rush conseguiu transferir impressionantes 3,32 litros d’água de um recipiente para o outro.

“As pessoas me perguntam: ‘qual foi o recorde mais fácil que já quebrei?’ Eu sempre digo esse. Mas, ironicamente, toda vez que tentei quebrar, fui desclassificado”, lembrou o recordista em série, no início do vídeo acima.

Publicidade

A missão de Rush agora é chegar ao recorde de número 181, o que o deixaria a frente do maior detentor de marcas da atualidade, o italiano Silvio Sabba, com 180.

Segundo o tabloide Daily Star, para além dos recordes, o norte-americano também usa as proezas que realiza para divulgar a importância da educação científica.