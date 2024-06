Hora 7 |Do R7

Aqui tem coragem! Pai enfrenta tubarão após pescá-lo por acidente Luta entre o homem e o animal foi registrada no cais na Ilha Kangaroo, no sul da Austrália. Felizmente, ninguém saiu ferido

Alto contraste

A+

A-

Um pai pescava com os dois filhos em um cais da Ilha Kangaroo, no sul da Austrália, quando acidentalmente fisgou um tubarão-cobre. Imediatamente, Tristan Turner entrou em ação para devolver o animal à água e afastar qualquer perigo. No entanto, ele não teve vida fácil para concluir o objetivo. Assista abaixo:

Primeiro, Tristan teve que remover o anzol da boca do predador, que tinha 3 m de comprimento. Em seguida precisou domá-lo pela cauda, para encaminhá-lo até o mar aberto.

Apesar do registro ter viralizado recentemente nas redes sociais, o encontro homem-animal aconteceu em abril deste ano. Em entrevista ao canal 7News, Tristan comemorou a façanha passada.

“Sempre foi um sonho meu nadar com um [tubarão] e quando o soltei tive a oportunidade de me pendurar na barbatana e dar uma volta [com ele]”, declarou.

Nos comentários da postagem no Facebook, usuários exaltaram a “bravura” do pai em questão e o apelidaram de “Aquaman”.