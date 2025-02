Armadilha de desenho! Suspeito de invadir casa tropeça em corda amarrada a balde Câmera de segurança de residência em Blyth, na Inglaterra, registrou momento no qual homem de 56 anos encharcou os sapatos em gambiarra deixada por moradores Hora 7|Do R7 24/02/2025 - 15h44 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h44 ) twitter

Durante a madrugada de 9 de novembro do ano passado, Paul Howell, 56, foi registrado pela câmera de segurança nos fundos de uma casa em Blyth, na Inglaterra. A suspeita é de que ele estava prestes a invadir o local. No entanto, acabou impedido por um balde com água — assim como as tradicionais armadilhas eternizadas pelos desenhos animados mais clássicos.

Conforme reportado pela agência de conteúdo SWNS, a gambiarra foi montada propositalmente pelos residentes.

Após verificarem os registros captados pelo circuito de segurança da residência, eles encaminharam o material à polícia local que identificaram o homem como Howell.

Nos dias subsequentes ao episódio citado acima, o suspeito também foi acusado de envolvimento em furtos a dois outros endereços.

Levado ao tribunal, ele admitiu os crimes e acabou sentenciado a três anos e sete meses de detenção — Durante o julgamento também foram levadas em conta as outras 108 condenações que constavam na ficha criminal do homem.

