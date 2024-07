Hora 7 |Do R7

Árvore com copa pela metade vira atração turística após briga entre vizinhos Disputa por limite de propriedade deixou vegetal de 5 m de altura com o aspecto atual e tem chamado a atenção de curiosos

Uma árvore teve a copa cortada pela metade após uma disputa de limite de propriedade entre vizinhos, na cidade inglesa de Sheffield. Com isso, a nova aparência do vegetal de 5 m de altura acabou classificada como atração turística no recurso Google Maps.

Árvore com copa pela metade Reprodução/Facebook/Sheffield Online

Os galhos do abeto localizada em frente à residência de Bharat Mistry foram cortadas pelo casal Irene e Graham Lee. A árvore estava inteira há 25 anos, até sofrer a poda em questão.

Os autores da ação drástica alegaram faziam ninhos no local, danificando a entrada da garagem deles. Uma vizinha do trio disse à agência de conteúdo que, provavelmente, o vegetal “foi aparado de novo porque você pensaria que já teria crescido de novo agora.” Já um segundo minimizou a briga, dizendo que ambos moradores são “bons vizinhos”.

Independentemente das rusgas entre eles, o aspecto curioso do vegetal ganhou três estrelas no recurso do Google citado acima, além de diversos comentários.

“É inútil dirigir uma longa distância, mas se você estiver por perto, vale a pena fazer uma visita”, avaliou um internauta. A história também foi notícia e foi interessante visitar o local e ver a notícia se transformar em realidade”, elogiou outro.