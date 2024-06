Hora 7 |Do R7

Bacalhau com três olhos é capturado na costa da Groenlândia Peixe mutante aguçou a curiosidade de internautas na rede social Reddit, onde imagem com ele foi compartilhada

Alto contraste

A+

A-

Um bacalhau com um terceiro olho no topo da cabeça aguçou a curiosidade de usuários da rede social Reddit, onde uma imagem do peixe mutante acabou compartilhada.

“Bacalhau com três olhos capturado na costa da Groenlândia”, informa a legenda da postagem.

Muitos comentários compararam a descoberta com o peixe Blink, também portador de um terceiro olho, o qual aparece em um episódio da série Os Simpsons, como resultado da poluição provocada pela usina nuclear do Sr. Burns.

Blinky, peixe de três olhos da série 'Os Simpsons' (Reprodução/FOX (via Daily Star))

“Demorou algumas décadas, mas Os Simpsons acertaram em cheio”, comentou um internauta. Já um segundo ficou curioso com a situação: “Fascinante. Tantas perguntas. É funcional? Se sim, como afeta a visão?”

Logo em seguida, um especialista especulou sobre a condição do Blinky da vida real. “O que é mais do que provável é que um dos três não esteja funcionando corretamente. Você pode ver que o peixe está sofrendo de exoftalmia no olho esquerdo, meu palpite é que provavelmente não está funcional. Pode até acontecer que dois dos três não sejam funcionais”, explicou. “Tenho visto muitas deformidades em peixes e, na maioria dos casos, o ‘bit extra’ não era funcional.”