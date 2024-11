Banana na parede pode ser leiloada por R$ 8,5 milhões, mas comprador não receberá a obra Novo proprietário do trabalho artístico do italiano Maurizio Cattelan terá apenas o certificado que lhe dará o direito de exibi-lo Hora 7|Do R7 26/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h00 ) twitter

Em 2019, uma banana presa à parede com fita adesiva gerou polêmica após ser exibida na Art Basel, feira de arte internacional de Miami, nos EUA. Era a primeira vez que o público tinha contato com a obra Comedian, do italiano Maurizio Cattelan.

Banana fixada em parede com fita adesiva é de autoria do artista Maurizio Cattelan Reprodução/Sotheby's

Cinco anos após o episódio, a casa de leilões Sotheby’s, de Nova York, anunciou a venda da banana e espera arrecadar por volta de US$ 1,5 milhão com a transação — o equivalente a R$ 8.561.250, na cotação atual.

No entanto, segundo o jornal New York Post, o futuro proprietário do trabalho artístico não receberá a obra original, mas sim, um certificado de autenticidade, que lhe dará direito de exibir a obra, além de conter instruções de como fazê-lo.

À época da feira em Miami, Maurizio Cattelan criou três edições para Comedian, a partir de três bananas compradas em um supermercado local. Duas delas foram vendidas por US$ 120.000 — hoje, R$ 684.900. A terceira, acabou doada ao Museu Guggenheim de Nova York.

O leilão da banana está marcado para o dia 20 de novembro. Enquanto isso, a obra está em meio a uma turnê global, na qual é exposta pelas galerias da Sotheby’s ao redor do globo.

