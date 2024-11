Bolas pretas ‘misteriosas’ são encontradas em praias na Austrália As esferas possuem mau cheiro e são comparadas a ‘fatbergs’, grandes aglomerados de matéria orgânica encontrados em sistemas de esgoto Hora 7|Gabriela Pastorelli, do R7 08/11/2024 - 15h19 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h19 ) twitter

As primeiras bolas misteriosas começaram a aparecer em outubro deste ano Reprodução/X/@TomValentin

Milhares de esferas pretas, que exalam mau cheiro, estão sendo encontradas em praias de Sydney, na Austrália. As primeiras bolas misteriosas começaram a aparecer em outubro deste ano.

Segundo o jornal The Sun, essas bolas são compostas por uma mistura de resíduos sendo frequentemente comparadas a “fatbergs”, grandes aglomerados de matéria orgânica encontrados em sistemas de esgoto. A EPA (Autoridade de Proteção Ambiental de Nova Gales do Sul) emitiu um comunicado, nesta quarta-feira (6), para explicar que foram realizados testes analíticos extensivos para identificar a composição das bolas.

Esses testes foram conduzidos pelo Departamento de Mudanças Climáticas, Meio Ambiente, Energia e Água, em colaboração com a Universidade de Ciências de NSW e o Centro Analítico Mark Wainwright da UNSW (Universidade de Nova Gales do Sul). Os resultados confirmaram que as bolas são compostas por ácidos graxos, petróleo e uma variedade de materiais orgânicos e inorgânicos.

Os resultados confirmaram que as bolas são compostas por ácidos graxos, petróleo e uma variedade de materiais orgânicos e inorgânicos Reprodução/UNSW Chemistry

Em termos simples, as bolas encontradas nas praias são compostas por uma mistura de óleos e gorduras de cozinha, produtos de limpeza, cuidados com a pele e cabelo, resíduos alimentares, além de petróleo, gás e outras substâncias que as pessoas descartam rotineiramente pela descarga, ralos e grades pluviais.

Pelo jornal CBS NEWS as autoridades investigaram várias causas possíveis, como um derramamento de navio ou escoamento de águas residuais. No entanto, devido à composição complexa das bolas e ao tempo em que ficaram na água, não foi possível determinar com precisão sua origem.