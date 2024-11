Cachorro verde: raro fenômeno surpreende donos e especialistas Entenda por que um filhote nasceu com pelagem verde e o que isso significa Hora 7|André Naef, do R7 15/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/11/2024 - 02h00 ) twitter

Apenas 1 em 10.000 filhotes nascem com essa condição Reprodução/X/@seven_swords_

De acordo com uma matéria do Daily Mail, um raro e curioso caso ocorreu nos Estados Unidos quando uma cadela da raça Pitbull chamada Pearl deu à luz cinco filhotes no dia 3 de novembro. O que chamou a atenção foi o fato de um deles ter nascido com uma coloração verde vibrante em sua pelagem. O animalzinho foi carinhosamente batizado de Fiona, em referência à princesa dos filmes Shrek.

Esse fenômeno, apesar de raro, tem uma explicação científica. A tonalidade verde ocorre quando filhotes de pelagem clara são expostos a biliverdina, um pigmento presente na bile, ainda no útero da mãe. Esse pigmento pode se misturar ao líquido amniótico, tingindo temporariamente o pelo do bichinho. Em alguns casos, a coloração também pode ser causada por mecônio, as primeiras fezes do filhote, que contêm biliverdina e podem manchar o líquido ao serem liberadas antes do nascimento.

Embora surpreendente, a condição não apresenta qualquer risco à saúde da cadelinha. A cor tende a desaparecer naturalmente em algumas semanas ou meses. Fiona, por exemplo, é uma cachorrinha extremamente ativa e saudável, segundo sua dona, Annise Tooley. “Ela está sempre brincando e explorando, embora chore um pouco quando se afasta da mãe”, comentou Annise.





