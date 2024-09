Cão-robô chinês atira chamas contra influenciador após receber ordem para latir IShowSpeed pagou R$ 564.350 em modelo canino de alta tecnologia, revelado ao público nas redes sociais Hora 7|Do R7 05/09/2024 - 13h15 (Atualizado em 05/09/2024 - 13h15 ) ‌



Em vídeo compartilhado no Instagram, o influenciador IShowSpeed afirmou ter gastado US$ 100.000 em um cão-robô chinês — valor equivalente a R$ 564.350. No entanto, durante uma demonstração de habilidades, Speed quase foi atingido por chamas lançadas pelo modelo de alta tecnologia.

Após receber os comandos para “sentar”, “dar a pata” e “dar um mortal — respondido com um salto para frente —, o influenciador pede ao robô que lata. Imediatamente, a máquina dispara labaredas contra ele.

Para se defender, IShowSpeed pulou na piscina que compunha o cenário.

Uma versão estendida do conteúdo revela que um amigo auxiliou o proprietário do cão-robô a configurá-lo da maneira correta.

Mesmo com alguns duvidando da espontaneidade da situação, a postagem no Instagram atraiu diversos comentaristas. “Latir saiu pela culatra”, concluiu um deles. “Por que ele tem um lança-chamas?”, questionou outro.