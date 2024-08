Cartão-postal com mensagem misteriosa chega ao destinatário 121 anos após o envio Correios de Swansea, no País de Gales, afirmou que, quando um item está no sistema deles, a obrigação é entregá-lo Hora 7|Do R7 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



Recentemente, um cartão-postal datado de 3 de agosto de 1903 chegou ao destinatário, um endereço de Swansea, no País de Gales, onde hoje funciona uma associação de construção da cidade. Além da mensagem anônima misteriosa para uma senhora chamada Lydia Davies, o item enviado continha um selo do Rei Eduardo VII, à frente do trono inglês entre 1901 e 1910, ano em que faleceu.

Cartão postal chega ao destinatário 121 anos após o envio

“Como sempre, o carteiro veio até a porta com muitas cartas sobre hipotecas, poupanças e outras coisas para nossa equipe processar”, explicou Henry Darby, diretor de marketing e comunicações da entidade, em entrevista ao site de notícias WalesOnline. “Enquanto um dos gerentes examinava [as entregas], um cartão-postal caiu na mesa, não em um envelope, não com um bilhete, [mas] do jeito que estava.”

Segundo Darby, o endereço da postagem está correto, “mas é 121 anos depois do esperado”, lembrou. Ele também acrescenta que, antes da sociedade, o local abrigava diversas casas, bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial.

Quanto ao conteúdo, o diretor afirma ser de teor vago: “Falam de algo que ambos sabem, mas não querem revelar.” No canto superior esquerdo está escrito: “Lembre-se de mim para a Srta. Gilbert + John, com amor para todos de [ilegível].” Já o corpo principal diz: “Querida L. Não pude, foi impossível conseguir o par desses. Sinto muito, mas espero que esteja se divertindo em casa. Agora, tenho cerca de 10 xelins [antiga moeda do Reino Unido] de mesada, sem contar a passagem de trem, então, estou bem.”

Conforme reportado pelo WalesOnline, um porta-voz dos correios locais justificou a entrega tardia do postal: “É provável ter sido colocado de volta ao nosso sistema, em vez de ter ficado perdido por mais de um século. Quando um item está lá, temos a obrigação de entregá-lo ao endereço correto.”